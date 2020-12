Valorant FPS All Star: due giorni di torneo per celebrare il gioco (Di martedì 15 dicembre 2020) Un torneo per celebrare il 2020 dello sparatutto di Riot Games. Ecco a voi il Valorant FPS All Star, ecco tutti i dettagli Nel corso del 2020 la scena Esports ha visto un nuovo titolo che ha cercato di guadagnarsi prepotentemente la sua fetta di pubblico. Stiamo parlando di Valorant, lo sparatutto di Riot Games è stata una delle maggiori novità di quest’anno ed ha riscontrato grande apprezzamento da parte della community competitiva. Per celebrare questo primo anno, il publisher ha indetto un torneo per la fine di quest’anno, il Valorant FPS All Star. Data e ora del Valorant FPS All Star Nonostante la pandemia, lo sparatutto è riuscito a organizzare diversi tornei nel corso dell’anno (per esempio il ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 dicembre 2020) Unperil 2020 dello sparatutto di Riot Games. Ecco a voi ilFPS All, ecco tutti i dettagli Nel corso del 2020 la scena Esports ha visto un nuovo titolo che ha cercato di guadagnarsi prepotentemente la sua fetta di pubblico. Stiamo parlando di, lo sparatutto di Riot Games è stata una delle maggiori novità di quest’anno ed ha riscontrato grande apprezzamento da parte della community competitiva. Perquesto primo anno, il publisher ha indetto unper la fine di quest’anno, ilFPS All. Data e ora delFPS AllNonostante la pandemia, lo sparatutto è riuscito a organizzare diversi tornei nel corso dell’anno (per esempio il ...

PGEsportsIT : Agenti, abbiamo acquisito anche gli altri due team che parteciperanno all'FPS All Star questo weekend! Sicuramente… - Byron_csgo : Come @PGEsportsIT ha annunciato parteciperò all’FPS All Star questo weekend insieme ai miei teammates per decidere… - DragosVasiliu3 : RT @FlowneRr_: Come @PGEsportsIT ha annunciato parteciperò all’FPS All Star questo weekend insieme ai miei teammates per decidere quale sar… - FlowneRr_ : Come @PGEsportsIT ha annunciato parteciperò all’FPS All Star questo weekend insieme ai miei teammates per decidere… - Jacopo16ciacci : Come @PGEsportsIT ha annunciato parteciperò all’FPS All Star questo weekend insieme ai miei teammates per decidere… -