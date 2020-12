Valerio Staffelli vs Roberto Bolle, il ballerino: “Nessuna omissione di soccorso”. Ma Striscia: “Lui ha visto il taxi schiacciare il piede” (Di martedì 15 dicembre 2020) Roberto Bolle smentisce le accuse di omissione di soccorso. Capita tutto qualche sera fa quando Valerio Staffelli di Striscia la Notizia scova il ballerino a pochi passi dagli studi Rai di Milano per consegnargli il Tapiro d’oro. La motivazione? La “prima” alla Scala di un suo balletto mandata in onda in streaming in diretta mondiale era in realtà una “seconda”, ovvero uno spettacolo precedentemente registrato mesi fa. Insomma, Staffelli fa quello che ha sempre fatto. Insegue con insistenza l’attapirato che, solitamente, e come ha fatto Bolle, fugge senza proferire parola. Il ballerino infatti, incappucciato e silente, entra dentro gli studi Rai, ma quando esce sale su un taxi e viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020)smentisce le accuse didi. Capita tutto qualche sera fa quandodila Notizia scova ila pochi passi dagli studi Rai di Milano per consegnargli il Tapiro d’oro. La motivazione? La “prima” alla Scala di un suo balletto mandata in onda in streaming in diretta mondiale era in realtà una “seconda”, ovvero uno spettacolo precedentemente registrato mesi fa. Insomma,fa quello che ha sempre fatto. Insegue con insistenza l’attapirato che, solitamente, e come ha fatto, fugge senza proferire parola. Ilinfatti, incappucciato e silente, entra dentro gli studi Rai, ma quando esce sale su une viene ...

fattoquotidiano : Valerio Staffelli vs Roberto Bolle, il ballerino: “Nessuna omissione di soccorso”. Ma Striscia: “Lui ha visto il ta… - MatteoMarchini5 : Valerio Staffelli vs Roberto Bolle, il ballerino: “Nessuna omissione di soccorso”. Ma Striscia: “Lui ha visto il ta… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Accuse infondate'. Roberto #Bolle si difende dopo l'incidente con Valerio #Staffelli, l'inviato rincara: 'Hai visto t… - linosegna : RT @nicomanetta1: Striscia la notizia, 'hai visto tutto, ricordi cos'ha fatto il taxi?'. Valerio Staffelli in ospedale, nuova accusa a Robe… - zazoomblog : Roberto Bolle retroscena su Valerio Staffelli: Striscia La Notizia nel caos - #Roberto #Bolle #retroscena #Valerio… -