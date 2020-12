Vaccino Pfizer, prevista per il 23 dicembre l’autorizzazione dell’Ema (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Ema, Agenzia europea per i medicinali, il prossimo 23 dicembre dovrebbe dare il via libera per l’utilizzo del Vaccino anti-Covid della Pfizer L’agenzia del farmaco, l’Ema, pare sia pronta a consentire l’utilizzo del Vaccino anti-Covid della Pfizer-BioNTech. l’autorizzazione dovrebbe arrivare il prossimo 23 dicembre. A diffondere la notizia è la Bild. In Germania le vaccinazioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Ema, Agenzia europea per i medicinali, il prossimo 23dovrebbe dare il via libera per l’utilizzo delanti-Covid dellaL’agenzia del farmaco, l’Ema, pare sia pronta a consentire l’utilizzo delanti-Covid della-BioNTech.dovrebbe arrivare il prossimo 23. A diffondere la notizia è la Bild. In Germania le vaccinazioni L'articolo proviene da Inews.it.

