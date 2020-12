Vaccino Pfizer, Italia e Germania: 'Si anticipi via libera? Ema si riunisce il 21 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) Fonti europee rivelano che l'Agenzia europea del farmaco potrebbe dare l'autorizzazione già il 23 dicembre. Domani si terrà la riunione finale (tra Speranza, Arcuri, Boccia e Borrelli) per varare il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 dicembre 2020) Fonti europee rivelano che l'Agenzia europea del farmaco potrebbe dare l'autorizzazione già il 23. Domani si terrà la riunione finale (tra Speranza, Arcuri, Boccia e Borrelli) per varare il ...

RobTallei : La Bild scrive che l'EMA anticiperà al 23 dicembre l'approvazione del vaccino Pfizer. - trash_italiano : DOPO LA MACCHINA DELLA VERITÀ DELL’ALABAMA, IL VACCINO PFIZER DA NEW YORK ?? #noneladurso - stebellentani : Il 23 dicembre l'Agenzia europea dovrebbe dare il via libera al vaccino Pfizer, e noi siamo da 48h a parlare di chi… - CorazzaEP : Una buona notizia. L’#EMA anticipa la riunione per autorizzazione vaccino BioNTech and Pfizer al 21 dicembre. - eunewsit : L'Agenzia europea del farmaco anticipa l'autorizzazione al #vaccino Pfizer al 21 dicembre 'se possibile' -