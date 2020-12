Vaccino Pfizer: Ema darà ok il 16. Boccia, domani riunione per piano vaccinale (Di martedì 15 dicembre 2020) Il previsto passaggio alla Commissione europea per l'approvazione definitiva al Vaccino anti-Covid Pfizer-BionTech potrebbe avvenire con tutta probabilità entro 48 ore dal via libera dell'Ema, e dunque già il 26 o 27 dicembre Leggi su firenzepost (Di martedì 15 dicembre 2020) Il previsto passaggio alla Commissione europea per l'approvazione definitiva alanti-Covid-BionTech potrebbe avvenire con tutta probabilità entro 48 ore dal via libera dell'Ema, e dunque già il 26 o 27 dicembre

trash_italiano : DOPO LA MACCHINA DELLA VERITÀ DELL’ALABAMA, IL VACCINO PFIZER DA NEW YORK ?? #noneladurso - RobertoBurioni : Pubblicati 10 minuti fa sul New England Journal of Medicine i dati di efficacia del vaccino Pfizer. 'E' un trionfo… - RobertoBurioni : FDA ha approvato il vaccino Pfizer contro COVID-19, dopo UK e Canada. Speriamo che l’autorità europea, EMA, complet… - EmaGiulianelli : RT @RobTallei: La Bild scrive che l'EMA anticiperà al 23 dicembre l'approvazione del vaccino Pfizer. - FarodiRoma : Il vaccino Pfizer sarà autorizzato dall’EMA il 23 dicembre e in Germania le vaccinazioni inizieranno il 26. Speranz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer Covid, Boccia: 'Domani riunione finale per il piano vaccini' - Salute & Benessere Agenzia ANSA Speranza: "Ema acceleri approvazione vaccino"

ROMA — "Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazi ... Coronavirus. Vaccino Pfizer, l’Europa accelera

Si stringono i tempi per l’approvazione in Europa del vaccino Pfizer. L’Ema, l’Agenzia Europea per i Farmaci, dovrebbe discuterne il 29 dicembre, ma il sì alla distribuzione potrebbe arrivare anche ... ROMA — "Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazi ...Si stringono i tempi per l’approvazione in Europa del vaccino Pfizer. L’Ema, l’Agenzia Europea per i Farmaci, dovrebbe discuterne il 29 dicembre, ma il sì alla distribuzione potrebbe arrivare anche ...