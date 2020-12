Vaccino Pfizer, c’è la data: “In Europa già prima di Natale” (Di martedì 15 dicembre 2020) Fonti autorevoli riferiscono che il Vaccino Pfizer Biontech sarà messo a disposizione già prima del prossimo 25 dicembre su suolo europeo. Molto presto il Vaccino Pfizer Biontech arriverà in Europa e verrà dato in dotazione agli Stati membri della UE. Il ritrovato concepito dagli sforzi profusi in comune dalle due aziende di biotecnologia e farmaceutica L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 dicembre 2020) Fonti autorevoli riferiscono che ilBiontech sarà messo a disposizione giàdel prossimo 25 dicembre su suolo europeo. Molto presto ilBiontech arriverà ine verrà dato in dotazione agli Stati membri della UE. Il ritrovato concepito dagli sforzi profusi in comune dalle due aziende di biotecnologia e farmaceutica L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

