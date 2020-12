Vaccino Moderna | Burioni | “Blocca anche la trasmissione | così il virus è finito”

Leggi su ck12

(Di martedì 15 dicembre 2020) La notizia è stata appena annunciata da Robertosulla sua pagina Facebook. Leggi-> Harry e Meghan sbarcano su Spotify: “podcast di speranza e solidarietà” Le notizie sul Coronae sui relativi vaccini messi a punto per debellarlo una volta per tutte ci ossessionano ogni giorno. C’è tanta informazione e tanta disinformazione a riguardo, tanto che gli esperti consigliano di affidarsi soltanto a voci e fonti affidabili. Una di queste, abbiamo imparato a conoscerlo, è Roberto, immunologo e professore ordinario di microbiologia e virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffele di Milano. Dalla sua pagina Facebook, non di rado, lancia pillole circa l’andamento della pandemia di Corona, con dati e fonti sempre in evidenza. L’ultimo suo post, però, ...