Vaccino, l'agenzia europea decide su Pfizer il 21 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) L'annuncio dell'Ema: anticipata la riunione fin qui prevista per il 29 dicembre. Secondo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen se l'ok dovessere arrivare per quella data i cittadini europei potrebbero cominciare a vaccinarsi già entro la fine dell'anno

stebellentani : Il 23 dicembre l'Agenzia europea dovrebbe dare il via libera al vaccino Pfizer, e noi siamo da 48h a parlare di chi… - Agenzia_Ansa : L'agenzia Ema sarebbe pronta ad accordare l'autorizzazione al vaccino anti-covid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech g… - Agenzia_Ansa : Margaret Keenan, 91 anni la settimana prossima, è la prima donna in Gran Bretagna alla quale è stato somministrato… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) sarebbe pronta ad autorizzare il vaccino contro il #Covid_19 messo a punto da… - giornaleradiofm : ??L'agenzia #Ema sarebbe pronta ad accordare l'autorizzazione al #vaccino anti-#Covid di Pfizer-BioNTech già il 23 d… -

