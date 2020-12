Vaccino Covid: nelle piazze la ‘primula’ di Arcuri che fa già discutere (Di martedì 15 dicembre 2020) Vaccino Covid-19 in Italia; è già polemica per i padiglioni a forma di primula progettati da Boeri da sistemare nelle piazze italiane. Per l’epidemiologa Stefania Salmaso “non sono adatti ai vaccini” Vaccino Covid-19, in arrivo nelle piazze italiane 1500 padiglioni a forma di primula per le somministrazioni delle dosi. Un fiore che diventa simbolo di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 dicembre 2020)-19 in Italia; è già polemica per i padiglioni a forma di primula progettati da Boeri da sistemareitaliane. Per l’epidemiologa Stefania Salmaso “non sono adatti ai vaccini”-19, in arrivoitaliane 1500 padiglioni a forma di primula per le somministrazioni delle dosi. Un fiore che diventa simbolo di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ladyonorato : Sul vaccino anti Covid mi pare il minimo chiedere trasparenza, sicurezza e responsabilità delle case farmaceutiche… - RobertoBurioni : Il nuovo vaccino contro COVID-19 spiegato nei dettagli, per chi si è perso la 'lezione' di ieri sera. E ora nessun… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, se lo rifiuti e ti ammali dovrai pagarti le cure: la proposta di San Marino - ANSANuovaEuropa : Covid: Berlino preme su Ue per approvazione vaccino Pfizer - cicciodevilla : RT @janavel7: «Rifiuti il vaccino anti Covid? Niente cure gratis in caso di contagio»: la linea intransigente di San Marino. Si può fare. -