Vaccino Covid | l’EMA anticipa i tempi | ecco quando potrebbe arrivare in Europa

Leggi su altranotizia

(Di martedì 15 dicembre 2020)per il via libera:in, tutti i dettagli della vicenda. L’emergenza Coronavirus continua a tenere sotto scacco l’intera, e non solo. I numeri continuano ad essere alti, tanto che in Italia si sta vagliando la possibilità di attuare una stretta ancora maggiore nel periodo di Natale. Il Governo, infatti,decidere di rendere ‘zona rossa’ o ‘arancione’ tutta la penisola nei giorni di festa, proprio per evitare una terza, pesantissima ondata di contagi a gennaio....