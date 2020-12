Vaccino Covid-19: si accorciano i tempi, ecco quando si parte in Italia (Di martedì 15 dicembre 2020) I tempi per l’approvazione del Vaccino anti-Covid di Pfizer-BionTech potrebbero diventare più stretti. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema), secondo quanto apprende l’ANSA da fonti qualificate, punterebbe ad un via libera al Vaccino già prima di Natale. Secondo i tempi precedentemente annunciati dall’Ema, l’approvazione dovrebbe comunque arrivare non oltre il 29 dicembre. Leggi anche: Coronavirus: in Italia vaccini dal 15 gennaio, ma non per tutti Il Ministro della salute, Roberto Speranza, vorrebbe l’approvazione anticipata del Vaccino Pfizer da parte dell’Ema. “Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il Vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) Iper l’approvazione delanti-di Pfizer-BionTech potrebbero diventare più stretti. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema), secondo quanto apprende l’ANSA da fonti qualificate, punterebbe ad un via libera algià prima di Natale. Secondo iprecedentemente annunciati dall’Ema, l’approvazione dovrebbe comunque arrivare non oltre il 29 dicembre. Leggi anche: Coronavirus: invaccini dal 15 gennaio, ma non per tutti Il Ministro della salute, Roberto Speranza, vorrebbe l’approvazione anticipata delPfizer dadell’Ema. “Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare ilPfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al ...

