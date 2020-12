Vaccino contro il cancro: come funziona? (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo la dott.ssa Madiha Derouazi, CEO di Amal Therapeutics e uno dei tre vincitori del Premio UE 2020 per le donne innovatrici, i recenti progressi stanno portando i vaccini contro il cancro molto più vicini alla realtà, offrendo ai pazienti un’altra arma nel loro arsenale di trattamenti contro il cancro. “Armare il nostro sistema immunitario per combattere il cancro è stato un sogno di lunga data per scienziati e medici”. Tuttavia, molti tumori riescono a nascondersi dal sistema immunitario e sopprimere le nostre difese immunitarie. “Per lavorare in modo più ampio, dobbiamo addestrare il sistema immunitario a riconoscere il cancro. È qui che i vaccini potrebbero presto aiutarci a colpire alcuni dei tumori più difficili da trattare”, afferma il dottor Derouazi, la cui ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo la dott.ssa Madiha Derouazi, CEO di Amal Therapeutics e uno dei tre vincitori del Premio UE 2020 per le donne innovatrici, i recenti progressi stanno portando i vacciniilmolto più vicini alla realtà, offrendo ai pazienti un’altra arma nel loro arsenale di trattamentiil. “Armare il nostro sistema immunitario per combattere ilè stato un sogno di lunga data per scienziati e medici”. Tuttavia, molti tumori riescono a nascondersi dal sistema immunitario e sopprimere le nostre difese immunitarie. “Per lavorare in modo più ampio, dobbiamo addestrare il sistema immunitario a riconoscere il. È qui che i vaccini potrebbero presto aiutarci a colpire alcuni dei tumori più difficili da trattare”, afferma il dottor Derouazi, la cui ...

RobertoBurioni : Il nuovo vaccino contro COVID-19 spiegato nei dettagli, per chi si è perso la 'lezione' di ieri sera. E ora nessun… - chetempochefa : 'Il 10 gennaio 2020 è stato isolato e caratterizzato il virus di questa pandemia. 11 mesi dopo è uscito l'articolo… - RobertoBurioni : Molti di voi mi scrivono descrivendomi i loro problemi di salute e chiedendomi se potranno fare il vaccino contro C… - QuotidianPost : Vaccino contro il cancro: come funziona? - al67ca : @myrtamerlino @Paola12320515 La sua non è fiducia ma propaganda. Se la scienza le dice di buttarsi nel burrone lei… -