Vaccino | Burioni promuove quello di Moderna | “Se dati confermati | virus è finito”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce l’attesa per ilin Italia e nel mondo. Mentre il Governo prepara il piano per il Natale, seguendo le indicazioni del Cts, si studia un piano per vaccinare la popolazione a partire dal mese di gennaio. Tra i vaccini prodotti, a convincere maggiormente Robertodi. L’immunologo ha postato un messaggio di grande speranza dopo aver analizzato i: “Ilsembrerebbe bloccare anche la trasmissione del“. E’ una parte del post di, ma la grande speranza è legata al pensiero conclusivo: “Se il dato è confermato, il“. Una speranza… globale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.