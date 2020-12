Vaccino anti-Covid | via al piano in Toscana |  prenotazioni aperte per operatori sanitari e Rsa

ladyonorato : Sul vaccino anti Covid mi pare il minimo chiedere trasparenza, sicurezza e responsabilità delle case farmaceutiche… - HuffPostItalia : Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure: la proposta a San Marino - fanpage : “Il rischio è oggettivo, in Lombardia la sanità è uno dei principali settori di investimento delle mafie”. La nostr… - AlvisiConci : RT @ercivettone1: Risposta secca: appena avrete la possibilità farete il vaccino anti COVID-19? Io sì - borsainside : #vaccino #COVID19: ecco dopo quanto tempo dalla somministrazione si potranno avere gli effetti -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

L'EMA, l'agenzia europea per i medicinali, il prossimo 21 dicembre si riunirà per decidere sul vaccino anti Covid-19 sviluppato da Pfizer con il partner tedesco BioNTech. L'EMA, l'agenzia europea per ...Per la distribuzione del vaccino anti covid "si sta organizzando il sistema paese" ha spiegato. "C'è una regia che è quella della struttura commissariale del ministero della salute e un'azione aggrega ...