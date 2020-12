Vaccino anti-Covid, Rezza: “Presto partirà l’Ue, sarebbe bello farlo insieme a Francia e Germania” (Di martedì 15 dicembre 2020) “È partito il Regno Unito e gli Usa e penso che Presto partirà l’Ue con le vaccinazioni e penso sarebbe bello partire almeno insieme a Francia e Germania”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “È partito il Regno Unito e gli Usa e penso checon le vaccinazioni e pensopartire almeno”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, alla conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

