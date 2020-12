Vaccino anti Covid prima di Natale, l’Agenzia europea anticipa il vertice (Di martedì 15 dicembre 2020) Il via libera dell'Ema per l'immissione in commercio del Vaccino BioNTech-Pfizer arriverà prima di Natale. E' stata la stessa Agenzia europea per i medicinali a comunicare che anticiperà dal 29 al 21 dicembre la decisione sull'autorizzazione per il Vaccino contro il coronavirus, sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca BioNtech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer. "Dopo avere ricevuto ieri sera i dati aggiuntivi richiesti dal Chmp (il Comitato Ema per i medicinali a uso umano, ndr) all'azienda, e in attesa dell'esito della sua valutazione, è stato" infatti "programmato un incontro eccezionale del Chmp per il 21 dicembre per concludere se possibile" sull'ok al prodotto-scudo, ha annunciato l'ente regolatorio Ue. "La riunione prevista per il 29 dicembre verrà ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 dicembre 2020) Il via libera dell'Ema per l'immissione in commercio delBioNTech-Pfizer arriveràdi. E' stata la stessa Agenziaper i medicinali a comunicare checiperà dal 29 al 21 dicembre la decisione sull'autorizzazione per ilcontro il coronavirus, sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca BioNtech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer. "Dopo avere ricevuto ieri sera i dati aggiuntivi richiesti dal Chmp (il Comitato Ema per i medicinali a uso umano, ndr) all'azienda, e in attesa dell'esito della sua valutazione, è stato" infatti "programmato un incontro eccezionale del Chmp per il 21 dicembre per concludere se possibile" sull'ok al prodotto-scudo, ha annunciato l'ente regolatorio Ue. "La riunione prevista per il 29 dicembre verrà ...

