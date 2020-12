Vaccino anti-Covid | l’Ema | riunione anticipata al 21 dicembre per decidere sul via libera a Pfizer Von der Leyen | ‘Prime dosi entro l’anno’

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il viaalin Europa potrebbe arrivare già prima di Natale. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha confermato le notizie uscite nella mattinata da diverse fonti europee, annunciando che si riunirà il prossimo 21persull’autorizzazione del-BioNTech. La presidente della Commissione europea, Ursula von der, su Twitter ha rilanciato la notizia: “Ogni giorno conta. Lavoriamo alla massima velocità per autorizzare i vaccini per il19. Accolgo le novità delchecipano l’incontro per discutere del-BionTech prima di Natale. Probabile che i primi europei siano ...

La Germania sta facendo pressioni sull’Ema per accelerare il processo di approvazione del vaccino anti Covid-19 della Pfizer-BioNTech, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 15 dic - Il vaccino contro il coronavirus di Moderna rispetta gli standard necessari per l'approvazione per l'uso di emergenza. E' quanto fa sapere la Food a ...