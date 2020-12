Vaccino anti-Covid | la formula è l’innovazione

Leggi su formiche

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il rapido sviluppo di vaccini altamente efficaci contro il-19 è un grande successo per l’umanità. Il Regno Unito è stato il primo Paese al mondo ad approvare e somministrare una delle versioni del, e si spera che presto le agenzie farmaceutiche europee e statunitensi seguiranno l’esempio del Regno Unito. PERCHÉ È IMPORTANTE Grazie al solido quadro normativo che tutela la proprietà intellettuale (IP) dell’Unione europea (Ue), siamo stati in grado di avere il primoper il-19 efficace sviluppato nell’Ue (in Germania) da una società europea sostenuta da venture capitalist europei. Il lavoro di ricerca e sviluppo portato avda molte aziende farmaceutiche e biotecnologiche innovative ha dimostrato quanto sia importante per l’umanità rispondere rapidamente alle nuove ...