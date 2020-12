USD CNY | flag ribassista segnala che la forza dello yuan è tutt’altro che finita

Leggi su invezz

(Di martedì 15 dicembre 2020) La coppia USD/CNY è in rialzo per il sesto giorno consecutivo poiché i trader reagiscono all’ultimo rilascio di dati dalla Cina e al rilasciodigitale. È quotata a 6,5537, che è leggermente superiore al minimo annuale di 6,5198. Grafico USD/CNYLa Cina rilascia numeri forti L’economia cinese è di recente progredita a gonfie vele. Dopo aver registrato una forte contrazione nel primo trimestre, è rimbalzata del 3,2% nel Q2 e del 5,3% nel Q3. Questa crescita è stata principalmente dovuta all’elevata domanda internazionale e al fatto che la Cina ha gestito bene il virus. Questa forte performance è continuata nel quarto trimestre, secondo gli ultimi dati dell’ufficio di statistica del Paese. Gli investimenti in immobilizzazioni sono aumentati del 2,6% a novembre dopo essere aumentati dell’1,8% nel mese precedente. Si tratta di una cifra ...