**Usa: Putin si congratula con Biden, 'pronto a collaborare'** (Di martedì 15 dicembre 2020) Mosca, 15 dic. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, dopo che il Collegio elettorale ha certificato la vittoria del democratico al voto del 3 novembre scorso. Lo ha reso noto il Cremlino, secondo cui Putin ha detto di essere pronto "a collaborare" con Biden. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Mosca, 15 dic. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimirsi èto con il presidente eletto degli Stati Uniti Joe, dopo che il Collegio elettorale ha certificato la vittoria del democratico al voto del 3 novembre scorso. Lo ha reso noto il Cremlino, secondo cuiha detto di essere"a" con

