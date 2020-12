Usa | i grandi elettori confermano la vittoria di Joe Biden Il presidente | “Ora voltiamo pagina | Trump accetti la sconfitta”

you_trend : ?? #BREAKING #USA, i grandi elettori confermano la vittoria di Joe #Biden Mancano solo i 4 grandi elettori delle… - repubblica : Usa, ultimo atto: i grandi elettori votano, Biden è presidente - Corriere : I Grandi elettori mettono il sigillo: Biden è presidente degli Usa - Pat_oddo : RT @La_manina__: Usa, ultimo atto: i grandi elettori votano, Biden è presidente. Senza di lui non ce l'avrebbe mai fatta! - clikservernet : Usa, i grandi elettori confermano la vittoria di Joe Biden. Il presidente: “Ora voltiamo pagina, Trump accetti la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa grandi

Non che sia mai stato in dubbio nonostante i tentativi di Donald Trump di mettere in discussione la vittoria elettorale del suo avversario, ma ieri il Collegio elettorale composto dai grandi elettori ...I 538 "grandi elettori" dei 50 Stati americani e della capitale hanno messo il sigillo, senza sorprese, sulla vittoria di Joe Biden e di Kamala Harris. Il presidente dem ...