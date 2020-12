Usa, bimba di due anni rifiuta di mettere la mascherina a bordo di un volo: famiglia cacciata dall’aereo – Video (Di martedì 15 dicembre 2020) Costretti a scendere da un volo di linea della United Airlines in partenza da Denver perché la figlia di 2 anni non voleva indossare la mascherina. È la storia raccontata con un Video su twitter dall’americana Eliz Orban. Come si vede dalle immagini la piccola si rifiuta di indossare la protezione, fa i capricci e scoppia in lacrime. Il padre prova a convincerla in tutti i modi ma poi si trova costretto a desistere, cercando di coprirle il volto con una maglia. A bordo, però, sale un agente del gate che si avvicina alla famiglia invitandola “ad uscire dall’aereo”. “Mi sta prendendo in giro”, risponde il compagno di Orban. Ma lo steward è categorico: “No signore, le ho dato un’opportunità, devo chiederle di scendere dall’aereo”. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Costretti a scendere da undi linea della United Airlines in partenza da Denver perché la figlia di 2non voleva indossare la. È la storia raccontata con unsu twitter dall’americana Eliz Orban. Come si vede dalle immagini la piccola sidi indossare la protezione, fa i capricci e scoppia in lacrime. Il padre prova a convincerla in tutti i modi ma poi si trova costretto a desistere, cercando di coprirle il volto con una maglia. A, però, sale un agente del gate che si avvicina allainvitandola “ad uscire”. “Mi sta prendendo in giro”, risponde il compagno di Orban. Ma lo steward è categorico: “No signore, le ho dato un’opportunità, devo chiederle di scendere”. Il ...

ilfattovideo : Usa, bimba di due anni rifiuta di mettere la mascherina a bordo di un volo: famiglia cacciata dall’aereo – Video - clikservernet : Usa, bimba di due anni rifiuta di mettere la mascherina a bordo di un volo: famiglia cacciata dall’aereo – Video - Noovyis : (Usa, bimba di due anni rifiuta di mettere la mascherina a bordo di un volo: famiglia cacciata dall’aereo – Video)… - louisScolours : @ledcorsaaiir Appunto, ma tanto la bimba èuNaBamBoLA e Gigi UsA zAyN peR CLouT!1!1!1 - Nituzzo : @AiizyTopSlay No non menti, ma sai che prendo questa bimba ma usa i denti ah, li sta usando ah, allora glieli tolgo. Non sto mentendo -