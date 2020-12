Usa | Biden | ' sarò presidente di tutti gli americani'

(Di martedì 15 dicembre 2020) Washington, 15 dic. (Adnkronos) - "Come ho detto durante la campagna elettorale:undigli. Lavorerò sodo per quelli che non hanno votato per me come per quelli che lo hanno fatto". Così in un tweet ileletto Joeall'indomani della ratifica della sua vittoria da parte del Collegio Elettorale.

you_trend : ?? #BREAKING #USA, i grandi elettori confermano la vittoria di Joe #Biden Mancano solo i 4 grandi elettori delle… - repubblica : Usa, ultimo atto: i grandi elettori votano, Biden è presidente - Corriere : I Grandi elettori mettono il sigillo: Biden è presidente degli Usa - MassZito : RT @agambella: #USA Il leader della maggioranza del Senato (Repubblicano) ha riconosciuto Biden vincitore delle elezioni dopo il voto del c… - GabrieleDeFazi4 : RT @LaStampa: Usa 2020, i Grandi elettori incoronano Biden -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden

Lavorerò sodo per quelli che non hanno votato per me come per quelli che lo hanno fatto". Così in un tweet il presidente eletto Joe Biden all'indomani della ratifica della sua vittoria da parte del ...Questo permetterà a Erdogan, per orgoglio nazionale non uso a miagolare dopo una bastonata, di continuare a coltivare la potenza sopportando i colpi più duri. In un duello che definirà almeno metà del ...