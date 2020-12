Usa 2020 I grandi elettori del Nevada votano per Trump? No! Non c’è una lista «duellante» certificata

Leggi su open.online

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il 14 dicembrel’account Twitter di Right Side Broadcasting Network (@RSBNetwork) aveva annunciato il voto di 6dela favore di Donald. Risulta strano un avvenimento del genere, soprattutto perché in quello Stato aveva vinto il partito democratico ottenendo tutti ia favore di Joe Biden. Ci troviamo di fronte a degli infedeli? Lo stesso RSBN, in un tweet successivo, spiegava che i 6 voti non erano relativi aiufficiali e assegnati a Joe Biden. Secondo alcuni si tratterebbe di unadi «duellanti» prevista dalla Costituzione, ma non è affatto così: era una sceneggiata simbolica. Per chi ha fretta In caso di voto contestato possono essere ...