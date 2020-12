Urgente – Salta l’incontro Conte-Renzi «Non veniamo senza la Bellanova che è in missione in Europa» Guerra di nervi | rinvio a giovedì?

Leggi su open.online

(Di martedì 15 dicembre 2020) Doveva essere il giorno dell’atteso faccia a faccia tra Giuseppee Matteo. Ma il vertice a Palazzo Chigi non si terrà, non oggi almeno. Il colpo di scena arriva in mattinata e s’inserisce nell’ambito delladitra il premier e il leader di Italia Viva che sta mettendo a dura prova la tenuta del governo. In un messaggio dello stesso Matteosulla chat di Italia Viva, di cui Open è entrato in possesso, si legge: Come sapete oggi è stata fissata una riunione a Chigi dal presidente del Consiglio. La nostra delegazione sarà composta dalle ministre, dai capigruppo, da Ettore e dal sottoscritto. Purtroppo Teresa (, ndr) non può oggi spostare l’appuntamento a Lussemburgo per il consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti ...