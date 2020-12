Uomini e Donne | svelato il nome del vino che Tina ha regalato a Gemma

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ancora una volta protagonista del trono over diGalgani che riesce con le sue esibizioni a sorprendere i telespettatori, ma anche il pubblico in studio tra cui gli opinionisti e la stessa Maria De Filippi.sembra non voler arrendersi al tempo che passa, non solo la scorsa estate si è sottoposta ad un lifting facciale ma la spasmodica ricerca dell’anima gemella la porta a comportarsi come una giovane adolescente al primo amore. Nei giorni scorsi ha rivelato che la sua conoscenza con Maurizio è andata oltre e ieri si è esibita per il pubblico interpretando un numero davvero inaspettato: la dama ha ballato sulle note del famoso film degli anni ’80 Flashdance, terminando la sua esibizione con una secchiata d’acqua proprio come la scena originale. Un azzardo davvero sbalorditivo che solo ...