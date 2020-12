Uomini e Donne, Nicola M. ha mentito? Maria De Filippi senza parole: “È fantascienza” (Di martedì 15 dicembre 2020) Come sempre non mancano dei veri e propri colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. Ancora una volta al centro della discussione ci sono segnalazioni e finzioni che alcuni partecipanti avrebbero messo in scena all’insaputa della redazione di Maria De Filippi. Protagonisti dell’accesissimo momento Valentina Dartavilla Lupi, Nicola M. e Armando. E questa volta la presentatrice … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 dicembre 2020) Come sempre non mancano dei veri e propri colpi di scena nello studio di. Ancora una volta al centro della discussione ci sono segnalazioni e finzioni che alcuni partecipanti avrebbero messo in scena all’insaputa della redazione diDe. Protagonisti dell’accesissimo momento Valentina Dartavilla Lupi,M. e Armando. E questa volta la presentatrice … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

