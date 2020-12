‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 15/12/20 (Di martedì 15 dicembre 2020) Ma voi vi rendete conto che noi subito dopo pranzo, con gli spaghetti ancora in via di digestione, ci piazziamo volontariamente su Canale 5 e stiamo zitti e muti ad ascoltarci il racconto di Gemma Galgani che a 70 primavere si spara limonazzi di 10 minuti con Maurizio Guercio? Io non so se siamo dei guerrieri, dei temerari o semplicemente una massa di coglioni ormai assuefatti alle poracciate che ci rifila Queen Mary. Faccio realmente fatica a stabilire cosa sia stato più imbarazzante tra il video di invito a cena fatto dalla Galgani con power point che manco io a 12 anni quando volevo fare i fan video per le mie bff, il racconto di questa slinguazzata durata 10 minuti (dopo la quale immagino avranno dovuto far fare fisioterapia alle lingue perché 10 minuti di leccate non c’avevo la forza di farli manco a 15 anni figuriamoci a 70) o Gianny Sperty che voleva indagare e capire se dopo ... Leggi su isaechia (Di martedì 15 dicembre 2020) Ma voi vi rendete conto che noi subito dopo pranzo, con gli spaghetti ancora in via di digestione, ci piazziamo volontariamente su Canale 5 e stiamo zitti e muti ad ascoltarci il racconto di Gemma Galgani che a 70 primavere si spara limonazzi di 10 minuti con Maurizio Guercio? Io non so se siamo dei guerrieri, dei temerari o semplicemente una massa di coglioni ormai assuefatti alle poracciate che ci rifila Queen Mary. Faccio realmente fatica a stabilire cosa sia stato più imbarazzante tra il video di invito a cena fatto dalla Galgani con power point che manco io a 12 anni quando volevo fare i fan video per le mie bff, il racconto di questa slinguazzata durata 10 minuti (dopo la quale immagino avranno dovuto far fare fisioterapia alle lingue perché 10 minuti di leccate non c’avevo la forza di farli manco a 15 anni figuriamoci a 70) o Gianny Sperty che voleva indagare e capire se dopo ...

