Un'eclissi totale di Sole lascia il Nord della Patagonia senza fiato (e senza luce) per due minuti – Il video (Di martedì 15 dicembre 2020) Un'eclissi totale di Sole ha fatto sprofondare nelle tenebre il Nord della Patagonia, a cavallo tra l'Argentina e il Cile. Il buio è calato per circa due minuti. Gli appassionati di astronomia temevano che il maltempo potesse a sua volta oscurare il fenomeno, ma così non è stato. Le nubi si sono aperte abbastanza per rendere visibile lo spettacolo. L'eclissi si è verificata intorno alle 13 ora locale del 14 dicembre e ha riguardato in particolare il Nord della Patagonia. Soprattutto in Argentina, il cielo è rimasto totalmente sereno, permettendo a famiglie e turisti di vedere chiaramente la Luna sovrapporsi al Sole. L'ultima eclissi con queste caratteristiche era stata osservata in Sudamerica il 2 ...

