UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 15 e mercoledì 16 dicembre 2020

anticipazioni puntata 1093 di Una VITA di martedì 15 e mercoledì 16 dicembre 2020: 

Lolita e Carmen si mettono finalmente d'accordo e decidono di dividersi le faccende di casa. Adesso però sono Ramon e Antonito a non sopportarsi più! 

Felicia inizia a sospettare che Emilio non sia davvero andato a Barcellona come ha detto… 

Mauro e Felipe sono stati chiamati da Andrade.

