Una Vita, anticipazioni 16 dicembre: Mauro ha dei timori su Felipe

Una Vita, anticipazioni 16 dicembre: nella puntata di domani avverrà un colpo di scena, perché Cesar Andrade convocherà per lettera Mauro e Felipe, benché sappia che sospettano di lui. A quel punto l'ex commissario temerà che l'amico mandi a monte il piano per trovare e liberare Marcia. 

Felicia sospetta di Emilio

Si continuerà a parlare anche di Emilio e del suo piano per smascherare Ledesma. Felicia, sempre più in difficoltà a causa del futuro sposo, inizierà a sospettare che il figlio non si sia recato davvero a Barcellona come le aveva detto. Infatti sappiamo che è così. 

Felipe e Mauro accettano l'invito di Andrade

Andrade manderà una lettera a Felipe e a Mauro per invitarli a casa sua, anche se ormai sa che lo sospettano.

