Una schizofrenia d’opposizione. E una di governo (Di martedì 15 dicembre 2020) Che sia un Natale di zone rosse, di spostamenti tra piccoli comuni o di assembramenti, l’unica cosa certa è che questo periodo di Avvento rischia di essere ricordato per la sua schizofrenia. Che significa che l’opposizione prima piange perché il governo ha “chiuso tutto” e “non difende” abbastanza gli esercenti e poi lo accusi di non vigilare sui contagi? Cosa comunica un governo che da una parte rimborsa gli acquisti con il cashback e dall’altra accusa i cittadini di fare shopping sfrenato e soprattutto “assembrato”? Un vecchio adagio della psichiatria riguardava la cosiddetta “madre schizofrenogena”. La madre schizofrenogena è quel genitore che con il suo comportamento, più o meno “inconsapevole”, sottilmente produce nel proprio figlio quella stessa patologia che tanto la preoccupa (e dalla quale è affetta in maniera criptata). È una ... Leggi su formiche (Di martedì 15 dicembre 2020) Che sia un Natale di zone rosse, di spostamenti tra piccoli comuni o di assembramenti, l’unica cosa certa è che questo periodo di Avvento rischia di essere ricordato per la sua. Che significa che l’opposizione prima piange perché ilha “chiuso tutto” e “non difende” abbastanza gli esercenti e poi lo accusi di non vigilare sui contagi? Cosa comunica unche da una parte rimborsa gli acquisti con il cashback e dall’altra accusa i cittadini di fare shopping sfrenato e soprattutto “assembrato”? Un vecchio adagio della psichiatria riguardava la cosiddetta “madre schizofrenogena”. La madre schizofrenogena è quel genitore che con il suo comportamento, più o meno “inconsapevole”, sottilmente produce nel proprio figlio quella stessa patologia che tanto la preoccupa (e dalla quale è affetta in maniera criptata). È una ...

