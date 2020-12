Una madre abbandona la figlia neonata: era risultata positiva al Covid (Di martedì 15 dicembre 2020) A Palermo una neonata è stata abbandonata dalla madre dopo essere risultata positiva al Covid-19: la bambina, nata da poche settimane, è stata lasciata all'ospedale dei bambini. La madre è stata ... Leggi su globalist (Di martedì 15 dicembre 2020) A Palermo unaè statata dalladopo essereal-19: la bambina, nata da poche settimane, è stata lasciata all'ospedale dei bambini. Laè stata ...

trash_italiano : Stefania è una donna adulta ed ha quella premura e quell'istinto da madre per cui non riuscirebbe a dire qualcosa d… - RaiUno : Per una madre non ci sono ostacoli per salvare un figlio. Con #JuliaRoberts, il film #BenIsBack in prima visione qu… - Pontifex_it : La bellezza incontaminata della nostra Madre è inimitabile, ma nello stesso tempo ci attira. Affidiamoci a lei, e d… - ClaraApi : @_Blackmount_ Avresti dovuto pensare all’eredità o al più probabile mantenimento, una volta che tua madre si fosse rinsavita ?? - VOTALEGA : RT @GiancarloDeRisi: Con un emendamento alla Costituzione, l’Ungheria ha vietato il cambio di sesso, stabilendo che il genere di una person… -

Ultime Notizie dalla rete : Una madre L’eredità di Ketty La Rocca promossa all’estero dal figlio Il Sole 24 ORE Neonata abbandonata perchè positiva al Covid.

Una neonata è stata abbandonata dalla madre dopo che era risultata positiva al Covid-19. Arrestata la madre con l'accusa di abbandono di minori. Neonata ab ... Covid19 Sicilia, 1087 nuovi positivi, 31 morti e 928 guariti, 403 casi a Catania e 222 a Palermo

35.969 gli attuali positivi, con un incremento di 128 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1410 siciliani, 16 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1225 dei quali in regime ordina ... Una neonata è stata abbandonata dalla madre dopo che era risultata positiva al Covid-19. Arrestata la madre con l'accusa di abbandono di minori. Neonata ab ...35.969 gli attuali positivi, con un incremento di 128 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1410 siciliani, 16 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1225 dei quali in regime ordina ...