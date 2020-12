Una grande città del mondo cancella festeggiamenti Capodanno causa covid (Di martedì 15 dicembre 2020) La pandemia a portato il Governo brasiliano a cancellare le feste e le sfilate che solutamente venivano fatte per il Capodanno. Dopo il triste annuncio del rinvio del famosissimo Carnevale, la città brasiliana per eccellenza, Rio de Janeiro, cancella e rinvia per quest’anno anche la festa di Capodanno. “cancellato! Il comune di Rio annuncia che la festa di Capodanno è cancellata per la pandemia di covid-19.” La triste decisione viene commentata in questa maniera tramite il profilo Twitter della città carioca: “La decisone e’ stata presa per rispetto alle vittime e per tutelare la salute di tutti”. Dopo che nello scorso Settembre la città aveva deciso di rinviare i ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) La pandemia a portato il Governo brasiliano are le feste e le sfilate che solutamente venivano fatte per il. Dopo il triste annuncio del rinvio del famosissimo Carnevale, labrasiliana per eccellenza, Rio de Janeiro,e rinvia per quest’anno anche la festa di. “to! Il comune di Rio annuncia che la festa dita per la pandemia di-19.” La triste decisione viene commentata in questa maniera tramite il profilo Twitter dellacarioca: “La decisone e’ stata presa per rispetto alle vittime e per tutelare la salute di tutti”. Dopo che nello scorso Settembre laaveva deciso di rinviare i ...

