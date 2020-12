Una buona ragione per fare i bravi a Natale? Sennò sono guai con il vaccino anti-Covid

Leggi su dire

(Di martedì 15 dicembre 2020) Una buona ragione per non incaponirsi nella pretesa di festeggiare il Natale a tutti i costi a prescindere dal Covid? Facile: arriva da uno dei territori più colpiti dal virus, Piacenza. “Bisogna scongiurare o quantomeno ritardare l’arrivo della terza ondata perché a gennaio sarebbe molto difficile per l’Azienda effettuare i vaccini dovendosi occupare nello stesso tempo di centinaia di malati” ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria di Piacenza, Luca Baldino. Il che vuol dire che se la sanità sarà travolta da nuove ondate di malati raggiunti dal virus durante il cenone, sotto l’albero, nello struscio in centro, alle messe…, arriverà stremata all’ora ‘x’ che tutti stanno aspettando: la campagna vaccinale.