UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 16 dicembre 2020 (Di martedì 15 dicembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 16 dicembre 2020: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) agisce ancora nell’ombra per danneggiare Marina (Nina Soldano) e stavolta utilizza anche la complicità di una sua “vecchia amica”… Fabrizio (Giorgio Borghetti) pensa a un modo per salvare i Cantieri, ma la proposta che fa a Marina (Nina Soldano) è destinata a contrariare quest’ultima… Niko (Luca Turco) risulta scosso dopo aver visto Susanna (Agnese Lorenzini) e inizia a riflettere sulla fine della loro storia… Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha organizzato una divertente punizione contro Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria), ma tutto ciò si ritorcerà paradossalmente contro di lei! Un POSTO al ... Leggi su tvsoap (Di martedì 15 dicembre 2020)di Unalin onda16: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) agisce ancora nell’ombra per danneggiare Marina (Nina Soldano) e stavolta utilizza anche la complicità di una sua “vecchia amica”… Fabrizio (Giorgio Borghetti) pensa a un modo per salvare i Cantieri, ma la proposta che fa a Marina (Nina Soldano) è destinata a contrariare quest’ultima… Niko (Luca Turco) risulta scosso dopo aver visto Susanna (Agnese Lorenzini) e inizia a riflettere sulla fine della loro storia… Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha organizzato una divertente punizione contro Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria), ma tutto ciò si ritorcerà paradossalmente contro di lei! Unal ...

Nonha_stata : Finché si scannano su Twitter ci facciamo due risate, il problema sarebbe se andasse in porto quello a cui ambiscon… - sigma_tao : la divina commedia insegna renato e raffaele napoli 26 febbraio giordano=dragone=erdogan giordania re husein un ot… - piff_koutarou : RT @trstzzvaiviaa: Il primo carattere del nome Tsukishima significa 'luna'. Il nome Hinata ha invece a che fare con il sole (l'ho visto tra… - CarmelaRagone : Comparsa ad un Posto al Sole...che divertimento!!!???? - MiaZeldaMoe : @Mobbasta3 rettifico:alcuni non hanno ossessioni,ma precise mire politiche ... sono in cerca di un posto al sole.Po… -