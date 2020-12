Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 16 dicembre: Rossella vuole vendicarsi (Di martedì 15 dicembre 2020) anticipazioni e curiosità sulla puntata di mercoledì 16 dicembre dell’amatissima soap Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre dalle ore 20.40 circa. Niko è alle prese con i suoi guai, ma vuole riprendersi suo figlio Jimmy, anche se Bianca non si fida ancora del giovane Poggi. Intanto Rossella vuole vendicarsi sia di Patrizio L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 dicembre 2020)e curiosità sulladi mercoledì 16dell’amatissima soap Unal, in onda su Rai Tre dalle ore 20.40 circa. Niko è alle prese con i suoi guai, mariprendersi suo figlio Jimmy, anche se Bianca non si fida ancora del giovane Poggi. Intantosia di Patrizio L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Robbiatisnc : SAIRANO Rif. 806 - In centro paese e in piccolo contesto di sole tre unità, appartamento posto al primo ed ultimo p… - unisiena : «È l'inizio della seconda vita per la città del Palio»: intervista del quotidiano Corriere fiorentino al Rettore… - unisiena : La città di #Siena all'11° posto nella classifica del Sole 24 Ore che premia le città con la miglior qualità della… - Cinzy08_ : amata alla luce del sole,lui ha sempre messo lei al primo posto su tutto,e voi ancora oggi mi dite che Can è l'egoi… - tuttopuntotv : Un posto al sole, anticipazioni 17 dicembre: Marina cade nello sconforto #unpostoalsole #anticipazioni -