UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 21 al 25 dicembre 2020 (Di martedì 15 dicembre 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 21 a venerdì 25 dicembre 2020: Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni dal 20 al 26 dicembre 2020 Roberto Ferri si candida a diventare il socio di maggioranza dei Cantieri: come reagiranno Marina e Fabrizio? I due rimarranno piuttosto perplessi… Tra Susanna e Niko c’è un piccolo riavvicinamento, ma la coppia sarà davvero destinata ancora ad un futuro insieme? Dopo aver subito un brutto scherzo da Vittorio, Patrizio sta per rendergli pan per focaccia. Coinvolto suo malgrado nei drammi amorosi di Ugo, Niko fatica non poco a far sì che tutto si risolva per il meglio, ma alla fine sarà lui ad avere una sorpresa. Deciso a condurre in porto il proprio piano ai danni di Fabrizio e Marina, Roberto ... Leggi su tvsoap (Di martedì 15 dicembre 2020)settimanali puntate Unalda lunedì 21 a venerdì 25: Leggi anche: BEAUTIFUL,dal 20 al 26Roberto Ferri si candida a diventare il socio di maggioranza dei Cantieri: come reagiranno Marina e Fabrizio? I due rimarranno piuttosto perplessi… Tra Susanna e Niko c’è un piccolo riavvicinamento, ma la coppia sarà davvero destinata ancora ad un futuro insieme? Dopo aver subito un brutto scherzo da Vittorio, Patrizio sta per rendergli pan per focaccia. Coinvolto suo malgrado nei drammi amorosi di Ugo, Niko fatica non poco a far sì che tutto si risolva per il meglio, ma alla fine sarà lui ad avere una sorpresa. Deciso a condurre in porto il proprio piano ai danni di Fabrizio e Marina, Roberto ...

