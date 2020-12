Un posto al sole, anticipazioni 17 dicembre: Marina cade nello sconforto (Di martedì 15 dicembre 2020) La situazione dei Cantieri metterà Marina letteralmente in ginocchio. Le anticipazioni Un posto al sole inerenti l’episodio in onda giovedì 17 dicembre, rivelano che la donna cadrà nello sconforto più totale e si ritroverà a viverlo completamente da sola visto che tra lei e Fabrizio la distanza sarà sempre più grande. Nel frattempo, Silvia farà un incontro inaspettato al Vulcano che la porterà a riflettere sul comportamento che ha avuto nell’ultimo periodo. Infine, Cotugno si struggerà d’amore per Bice e Guido cercherà l’autore della lettera anonima a Massaro che gli ha permesso di scoprire il tradimento della moglie. Un posto al sole, spoiler 17 dicembre: Marina vive un momento di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 dicembre 2020) La situazione dei Cantieri metteràletteralmente in ginocchio. LeUnalinerenti l’episodio in onda giovedì 17, rivelano che la donna cadràpiù totale e si ritroverà a viverlo completamente da sola visto che tra lei e Fabrizio la distanza sarà sempre più grande. Nel frattempo, Silvia farà un incontro inaspettato al Vulcano che la porterà a riflettere sul comportamento che ha avuto nell’ultimo periodo. Infine, Cotugno si struggerà d’amore per Bice e Guido cercherà l’autore della lettera anonima a Massaro che gli ha permesso di scoprire il tradimento della moglie. Unal, spoiler 17vive un momento di ...

