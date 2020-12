Un Posto al Sole Anticipazioni 16 dicembre 2020 | Niko ripensa a Susanna! Si riaccende la passione?

(Di martedì 15 dicembre 2020) Scopriamo ledi Unaldella puntata del 16. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,riflette profondamente sulla fine della sua relazione con Susanna.

elenab1939 : @laura_ceruti @CausiLuigi Se aggiungi una bella giornata di sole ??tutto a posto ???? - adorvsharry_ : RT @trstzzvaiviaa: Il primo carattere del nome Tsukishima significa 'luna'. Il nome Hinata ha invece a che fare con il sole (l'ho visto tra… - youweresky : RT @trstzzvaiviaa: Il primo carattere del nome Tsukishima significa 'luna'. Il nome Hinata ha invece a che fare con il sole (l'ho visto tra… - RobDiPietra : RT @unisiena: «È l'inizio della seconda vita per la città del Palio»: intervista del quotidiano Corriere fiorentino al Rettore #FrancescoFr… - paaperkite : RT @trstzzvaiviaa: Il primo carattere del nome Tsukishima significa 'luna'. Il nome Hinata ha invece a che fare con il sole (l'ho visto tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Qualità della vita: le citta in cui si vive meglio. Analisi delle graduatorie di Italia Oggi e del Sole 24 Ore. Primi posti per Pordenone e Bologna.Anche per queste ragioni la provincia recupera cinque posizioni, attestandosi al 46° posto, nella classifica sulla Qualità della vita del Sole 24 ore. Cinque scalini più su rispetto al 2019 ...