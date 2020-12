Un aiutino al condannato Del Turco Il Senato vuole ridargli il vitalizio Un coro di solidarietà per l’ex governatore malato Mentre si tace sul saccheggio della sanità abruzzese

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 15 dicembre 2020) Le leggi si applicano e non si interpretano. Vale così per tutti. In caso contrario verrebbe meno la certezza del diritto. Quando le leggi si applicano ai potenti c’è però sempre chi alza la mano e cerca una scappatoia. Ed ecco che, revocato ila Ottaviano Del, come previsto dalla deliberazione del Consiglio di presidenza deldel 7 maggio 2015, voluta dall’allora presidente Pietro Grasso, relativa alla cessazione dei vitalizi per iri che hanno riportato condanne definitive particolarmente gravi, si è creato un movimento bipartisan che indica quell’applicazionenorma come uno scandalo. Nessun cenno al fiume di denaro concesso illecitamente a diversi imprenditorie al giro di tangenti dirette ...