Un abbraccio atteso 76 anni e quelle parole che ritornano | “Vuoi cioccolata?”

Leggi su chenews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Una storia incredibile, dibelle che non ci stanca mai di leggere o di ascoltare, che inizia per tuti nel 1944. Soldato riabbraccia bambini salvati1944, Martin Adler è un giovane militare americano, di stanza in Italia, per quella che per tutti è la seconda guerra mondiale. Perlustra l’appennino tosco emiliano insieme al suo compagno di battaglia John Bronsky. Entra in una casa, trovata lungo il suo percorso, mitra alla mano vi fa irruzione pensando di trovarci qualche nemico nascosto. In una delle stanze c’è una cesta, da li arrivano dei rumori, i soldati sentono il pericolo, ma una voce li avverte, sono solo bambini. I piccoli, all’epoca, sono Bruno, Mafalda e Giulio Naldi, oggi, rispettivamente di 83, 81 e 79. Quella voce, che di fatto, ha avvertito i soldati americani circa il contenuto della cesta, era della loro ...