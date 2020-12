Ultime Notizie Roma del 15-12-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)dailynews radiogiornale 15 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno potrebbero diventare più stretti tempi per approvazione del vaccino anti trovi The Fighter da parte dell’Agenzia Europea per i medicinali l’agenzia punterebbe Infatti ad un via libera al vaccino già prima di Natale secondi tempi già annunciati D’Alema dall’agenzia l’approvazione dovrebbe comunque arrivare non oltre il 29 dicembre anche la Bild on-line scrive ti danno punti europei del governo tedesco che lei ma sarebbe pronta ad accordare l’autorizzazione al vaccino anti covid-19 nitrazione potrebbero iniziare in Germania subito dopo Natale viene presa in considerazione la data del 26 anche il ministro della Salute Roberto aveva ribadito l’auspicio che lei ma nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza possa provare il vaccino faiser in anticipo rispetto a quanto previsto il ...