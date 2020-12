Uguaglianza di genere, solo il 18% dei dirigenti è donna (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – In Italia solo il 18% delle posizioni regolate da un contratto da dirigente sono occupate da donne, una percentuale che negli ultimi dieci anni è cresciuta di appena lo 0,3%. Un dato a cui si aggiunge che il maggiore gap di retribuzione di genere si osserva proprio nei ruoli manageriali. È quanto viene sottolineato nello studio sulle politiche di Uguaglianza di genere sulla leadership femminile, realizzato dall’Osservatorio mercato del Lavoro e competenze manageriali di 4.Manager. Secondo il rapporto l’Italia ha progredito verso la parità di genere a un ritmo più sostenuto rispetto a molti Stati membri ma è ancora al 14esimo posto e se si osserva la velocità di progressione degli indicatori, bisogna constatare che di questo passo occorreranno più di 60 anni per conseguire la piena parità ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – In Italiail 18% delle posizioni regolate da un contratto da dirigente sono occupate da donne, una percentuale che negli ultimi dieci anni è cresciuta di appena lo 0,3%. Un dato a cui si aggiunge che il maggiore gap di retribuzione disi osserva proprio nei ruoli manageriali. È quanto viene sottolineato nello studio sulle politiche didisulla leadership femminile, realizzato dall’Osservatorio mercato del Lavoro e competenze manageriali di 4.Manager. Secondo il rapporto l’Italia ha progredito verso la parità dia un ritmo più sostenuto rispetto a molti Stati membri ma è ancora al 14esimo posto e se si osserva la velocità di progressione degli indicatori, bisogna constatare che di questo passo occorreranno più di 60 anni per conseguire la piena parità ...

