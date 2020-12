Ue | OpenDataHubs | piattaforma raccoglie dati messi a disposizione da Pa di 7 paesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Padova, 15 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Una, l', chedi imprese e cittadini, dalle amministrazioni pubbliche di 7europei, i contenuti formativi per le attività di sensibilizzazione e capacity building verso pmi e start up, e un totale di 1300 aziende europee, di cui 140 venete, coinvolte in attività di assistenza in iniziative imprenditoriali, eventi formativi e nello sviluppo di percorsi comuni di cooperazione e innovazione basati sui cosiddetti 'aperti'. Sono questi alcuni dei risultati del progetto europeo Odeon: Open data for european open innovation, finanziato dal programma di cooperazione transnazionale Interreg Mediterraneo, realizzato in Italia dalla Camera di commercio ...