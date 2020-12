Udinese | Pussetto | «È mancato il gol Siamo amareggiati»

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ignacio, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni diTV al termine del match di Serie A contro il Crotone: le sue dichiarazioni Ignacio, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni diTV al termine del match di Serie A contro il Crotone. PRESTAZIONE – «Oggi èsolamente il gol, abbiamo fatto un’ottima prestazione. Io personalmente mi sento bene, sento la fiducia di compagni e società e devo continuare così perché penso che potranno arrivare risultati anche migliori.perché pensavamo di poterla vincere, come detto ci èsolo il gol e questo ci infastidisce, però si tratta comunque del quinto risultato utile consecutivo ed è sicuramente ...

