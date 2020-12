Uccisione Raciti | Speziale finisce la pena e viene liberato

(Di martedì 15 dicembre 2020) Antoninoha scontato la sua condanna di otto anni nel carcere di Messina ed è ora libero di tornare a casa. Ha scontato totalmente la suaed ora è libero Antonino, l’ultras del Catania che fu condannato ad 8 anni ed 8 mesi di carcere per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo di Polizia Filippodurante la partita di calcio del derby siciliano tra Catania e Palermo allo stadio Massimino di Catania. Abbraccia per primo il padre che è andato a prenderlo e si dirige poi verso casa. Queste le sue prime dichiarazioni apfuori dal carcere: “Intanto voglio vedere la mia famiglia. Poi vi racconterò tutto quello che ho passato. La mia condanna è stata un’ingiustizia e chi ha sbagliato pagherà con la giustizia”. LEGGI ANCHE >>> Ispettore ...

In questo articolo vi parliamo di Antonino Speziale, l'uomo condannato per aver ucciso Filippo Raciti: ecco chi è ...L'allora 17enne era stato condannato per l'omicidio dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti in occasione del derby Catania-Palermo. Le polemiche sulla vicenda non sono mai cessate: c'è infatti c ...