Turismo responsabile: anche in barca un occhio all’ecosostenibilità (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Scegli la vacanza giusta per il tuo relax Quando si organizza una vacanza la prima cosa da stabilire è il posto dove poter trascorrere qualche giorno in totale relax, recuperando le energie dopo un anno di impegni e di lavoro, ma importante è non trascurare anche il “mezzo”. Le vacanze al mare in Italia sono sempre tra le prime della lista, ambite non solo dai connazionali, ma anche da tantissimi turisti stranieri che ogni anno arrivano per godere delle bellezze di cui vantano le coste italiane. Infondo, i paesaggi nostrani rappresentano un biglietto da visita sognato da quasi tutto il mondo! Ma avete mai pensato a come unire Turismo ed ecosostenibilitàper un viaggio più green? Noi si, e per questo scegliamo le barche a vela! Vacanze e Turismo sostenibile: tutti a bordo di barca a vela La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Scegli la vacanza giusta per il tuo relax Quando si organizza una vacanza la prima cosa da stabilire è il posto dove poter trascorrere qualche giorno in totale relax, recuperando le energie dopo un anno di impegni e di lavoro, ma importante è non trascurareil “mezzo”. Le vacanze al mare in Italia sono sempre tra le prime della lista, ambite non solo dai connazionali, mada tantissimi turisti stranieri che ogni anno arrivano per godere delle bellezze di cui vantano le coste italiane. Infondo, i paesaggi nostrani rappresentano un biglietto da visita sognato da quasi tutto il mondo! Ma avete mai pensato a come unireed ecosostenibilitàper un viaggio più green? Noi si, e per questo scegliamo le barche a vela! Vacanze esostenibile: tutti a bordo dia vela La ...

CorriereCitta : Turismo responsabile: anche in barca un occhio all’ecosostenibilità - Profilo3Marco : RT @FI_Toscana: La Responsabile dipartimento provinciale Turismo di @forza_italia Arezzo Lina Bartelli: 'Turismo: pochi “spiccioli” stanzi… - upclimbing : Il team di #MapoTapo lancia una campagna di #crowdfunding per pubblicare ?? The Climbing Travel Guide ?? - ForzaItalia_Ar : RT @FI_Toscana: La Responsabile dipartimento provinciale Turismo di @forza_italia Arezzo Lina Bartelli: 'Turismo: pochi “spiccioli” stanzi… - AntonellaGramig : RT @FI_Toscana: La Responsabile dipartimento provinciale Turismo di @forza_italia Arezzo Lina Bartelli: 'Turismo: pochi “spiccioli” stanzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo responsabile Turismo responsabile: anche in barca un occhio all’ecosostenibilità Il Corriere della Città Lotta al Covid, gli Usa premiano 9 “eroi”: c’è anche il molisano Massimiliano Scutellà

2020 Hero Awards è il prestigioso riconoscimento dagli Usa per chi si è distinto in azioni quotidiane, militari, civili e di rilevante interesse pubblico, nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. Fili ... Costa Crociere 2021: turismo sostenibile

Tutte le iniziative previste per il 2021 per il gruppo Costa Crociere che incentiva e promuove il turismo sostenibile a bordo. 2020 Hero Awards è il prestigioso riconoscimento dagli Usa per chi si è distinto in azioni quotidiane, militari, civili e di rilevante interesse pubblico, nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. Fili ...Tutte le iniziative previste per il 2021 per il gruppo Costa Crociere che incentiva e promuove il turismo sostenibile a bordo.