Trump | la musica è cambiata

Il Collegio elettorale ieri ha assolto il suo compito istituzionale, certificando ufficialmente i risultati del voto del 3 novembre. E dunque, ancora una volta, abbiamo la conferma del fatto che il presidente eletto Joe Biden ha vinto la corsa alla Casa Bianca e che Donald Trump ha perso. In questo 2020 così particolare, quello che avrebbe dovuto essere solo un rito di passaggio, relegato a una notizia in breve nelle pagine interne dei giornali, è diventato un appuntamento importante. I giornalisti ieri hanno passato la giornata a Capitol Hill, inseguendo senatori e deputati per chiedere commenti: fino a quando non si è giunti alla chiusura della giornata, e dei conteggi. Con 306 voti elettorali Biden è il 46simo presidente eletto degli Stati Uniti. Biden, non Trump. Con un discorso dai toni molto diversi da quelli a cu ci siamo abituati in questi ...

Cher: 'Trump va arrestato'

La cantante si scaglia ancora contro il tycoon: 'Per colpa sua, gli americani ora si odiano l'uno con l'altro'.