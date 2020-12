Treviso, maestra negazionista: “Niente mascherine, di Covid muoiono i vecchi” (Di martedì 15 dicembre 2020) A Treviso, una maestra della scuola primaria Giovanni XXIII ha adottato una “politica negazionista” in classe, non indossando la mascherina e invitando gli alunni a fare altrettanto. Le mascherine non sono necessarie, spiega la maestra negazionista, perché “di Covid muoiono solo i vecchi”. A intervenire per riportare l’ordine è stato anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Nei confronti dell’insegnante, supplente assunta da poco nella scuola, è stato avviato un procedimento disciplinare. >> Covid, il bollettino di oggi: 14.844 nuovi casi e impennata di decessi, sono 846 Treviso, maestra negazionista: il caso E’ scoppiato un caso intorno ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020) A, unadella scuola primaria Giovanni XXIII ha adottato una “politica” in classe, non indossando la mascherina e invitando gli alunni a fare altrettanto. Lenon sono necessarie, spiega la, perché “disolo i”. A intervenire per riportare l’ordine è stato anche il sindaco di, Mario Conte. Nei confronti dell’insegnante, supplente assunta da poco nella scuola, è stato avviato un procedimento disciplinare. >>, il bollettino di oggi: 14.844 nuovi casi e impennata di decessi, sono 846: il caso E’ scoppiato un caso intorno ...

